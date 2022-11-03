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14:51 03.11.2022

Голова СБУ та посли країн G7 обговорили в Києві безпекові виклики після вторгнення РФ

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Голова СБУ та посли країн G7 обговорили в Києві безпекові виклики після вторгнення РФ

В. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк та посли країн "Великої сімки" (G7) обговорили безпекові виклики, які постали перед Україною після повномасштабного вторгнення РФ, повідомляється на сайті спецслужби в четвер.

На зустрічі у Києві G7 представляли посли Анка Фельдгузен (Німеччина), Мелінда Сіммонс (Велика Британія), Етьєн де Понсен (Франція), П'єр Франческо Дзадзо (Італія), Кунінорі Мацуда (Японія), а також повірені у справах послів Ешлі Малруні (Кана) та Крістофер Сміт (США). Вони висловили підтримку Україні та її громадянам, запевнивши у подальшій допомозі з боку своїх країн.

"Наші країни продовжуватимуть підтримувати Україну в боротьбі з російською збройною агресією. Також ми відкриті для подальших дискусій в питанні підтримки впровадження реформ в Україні, у тому числі пов'язаних із законодавчими ініціативами щодо посилення можливостей СБУ", – наголосила Фельдгузен.

Малюк розповів про зміни у підходах до роботи та самоочищення СБУ від "кротів" і зрадників, які працювали на спецслужби РФ.

Глава СБУ подякував послам за допомогу, яку надають Україні їхні держави. "Вдячний, що позиція міжнародної спільноти консолідована - Росія повинна відповісти за всі вбивства, руйнування і тероризм", - наголосив Малюк.

Теги: #сбу #g7 #малюк

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