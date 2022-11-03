На тимчасово окупованих територіях збільшилася кількість випадків зникнення місцевих жителів - Міноборони

На тимчасово окупованих Росією територіях України збільшилась кількість випадків зникнення місцевих мешканців, повідомив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Окупанти наразі спішно вивозять усе, що встигли вкрасти, подалі від лінії зіткнення до так званих безпечних районів, або до території Росії. Крім того, збільшилася кількість випадків зникнення безвісти місцевих мешканців, а також проведення облав та полювання на чоловіків призовного віку, яких насильницьким способом доставляють до військкоматів для забезпечення виконання плану мобілізації на тимчасово окупованих територіях", - сказав Мотузяник на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Він зазначив, що запровадження противником минулого тижня так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей спрямоване на подальше посилення окупаційного режиму й тиску на місцеве населення, зокрема шляхом проведення додаткових антиукраїнських так званих фільтраційних заходів, примусу місцевих жителів до виконання важких фортифікаційних робіт на передових позиціях окупантів, вивезення матеріальних та історичних цінностей із тимчасово окупованих українських територій.

"При цьому російська пропаганда для того, щоб знизити панічні настрої в суспільстві, активізувала поширення на тимчасово окупованій території неправдивої та викривленої інформації, що нібито із впровадженням воєнного стану керівництво РФ збільшить обсяги надання гуманітарної допомоги місцевому населенню", - додав Мотузяник.