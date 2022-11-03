ДБР викрило екс-чиновників "Укрпатенту" на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів для військових

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили колишнього в.о. державного секретаря Міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства "Укрпатент", а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн.

"Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями. Керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними", - повідомляється на сайті ДБР у четвер.

Директор держпідприємства залучив головного бухгалтера, який склав бухгалтерські та фінансові документи для угоди, а також в.о. держсекретаря профільного міністерства, яка мала узгодити угоду та створити умови для приховування злочину, як спільників. Для присвоєння коштів було залучено благодійну організацію, директор якої подав свідомо неправдиві відомості та документи про нібито необхідність закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані гроші було переведено в готівку через низку фіктивних фірм і присвоєно учасниками угоди.

"Після вчинення злочину директор "Укрпатенту" виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. В.о. державного секретаря міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії. Втім, невдовзі після вчинення злочину, дії правопорушників були викриті працівниками ДБР… На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків", - ідеться у повідомленні.

Директору та головному бухгалтеру держпідприємства, в.о. держсекретаря міністерства та директору благодійної організації висунуто підозри за ч.5 ст.191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, максимальне покарання за якими передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.