Події

12:43 03.11.2022

У Черкаській області викрили чиновника, який закликав до підтримки військ РФ та знищення українців

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним військам РФ у захопленні регіону.

"Також він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. При цьому зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх воєнних злочинів у Бучі. За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має стосунок до обліку осіб призовного віку", - повідомляє пресслужба СБУ у телеграм-каналі.

Після початку повномасштабного вторгнення чиновник розгорнув агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Також він відкрито підтримував політику агресора та планував сприяти ворогові у війні проти України у разі захоплення регіону.

Під час обшуку за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили чиновнику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України.

 

Теги: #сбу #чиновник #колаборант

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