Події

11:44 03.11.2022

З лютого РФ втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані - Залужний

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З лютого РФ втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані - Залужний

Втрати Росією літаків під час повномасштабного вторгнення в Україну перевищили втрати радянської авіації під час війни в Афганістані, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!" - написав Залужний у телеграм-каналі.

Теги: #рф #літаки #втрати

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