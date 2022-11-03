Події

11:21 03.11.2022

Україна відновила міст у Стоянці біля Києва на Житомирській трасі

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Міст у селі Стоянка біля Києва на Житомирській трасі повністю відновлено, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Міст у Стоянці відновлено! Сьогодні проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ-Чоп", - написав Тимошенко у своєму фейсбуці у четвер.

Він зазначив, що цей міст на Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому.

"Після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту. Тепер міст повноцінно запрацював", - описав ситуацію заступник голови Офісу президента.

Теги: #стоянка #міст #відновлення

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