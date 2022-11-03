Події

11:11 03.11.2022

Начальник митного поста "Рені" вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів - ДБР

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Начальник митного поста "Рені" вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно начальника митного поста "Рені" Одеської митниці, який отримував від брокерів фіксовану таксу за оформлення документів на експорт зернових культур.

Як повідомляється на сайті ДБР у четвер, обвинувальний акт направлено до суду. Він звинувачується в отриманні неправомірної вигоди посадовцем, який займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

"В умовах воєнного стану та блокади портів митник встановив таксу на кожну фуру та на видачу сертифікатів про походження товарів із України на кожне авто", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чиновника під час отримання лише від одного митного брокера понад 150 тис. грн за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів.

Теги: #зерно #начальник #хабарі #рені #дбр

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