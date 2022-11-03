Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, - МЗС

Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "ґарантій" про невикористання "зернового коридору" в військових цілях. 1. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. 2. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди", - написав Ніколенко у фейсбуці у четвер.

Спікер нагадав, що в межах цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування "зернового коридору". Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку, наголосив він.

"Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", - зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", - написав Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що Україна вдячна ООН і Туреччині за лідерство для відновлення функціонування "зернового коридору", який відіграє важливу роль у гарантуванні глобальної продовольчої безпеки.