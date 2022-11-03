Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині загинуло чотири людини, п’ятеро – поранені

У результаті ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 особи, ще 5 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 3 у Рубцях та 1 у Лозовій. Ще 5 осіб в області отримали поранення", – написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.