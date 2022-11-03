Республіканці більше цікавляться майбутніми виборами до Конгресу США, ніж демократи
Прихильники Республіканської партії США виявляють більший інтерес до виборів до Конгресу, які відбудуться наступного тижня, ніж ті, хто підтримує демократів, свідчать результати опитування інформаційного порталу PBS NewsHour.
Так, 84% із зареєстрованих виборців-республіканців у США заявили, що цікавляться майбутніми виборами. Серед демократів показник тих, хто висловив ентузіазм щодо голосування наступного тижня, становив 68%.
Опитування також показало, що демократи частіше віддають перевагу достроковому голосуванню, ніж республіканці. Близько третини респондентів, котрі підтримують демократів, заявили, що вже проголосували. У республіканців цей показник становив 22%.
Опитування проводилось 24-27 жовтня. У ньому взяли участь понад 1,4 тис. зареєстрованих американських виборців.
8 листопада 2022 року у США відбудуться вибори на федеральному та місцевому рівнях, включно з виборами до палати представників та сенату. У ході виборів до палати представників буде обрано представників від усіх 435 округів конгресу в кожному з 50 американських штатів, делегатів без права голосу від округу Колумбія та чотирьох з п'яти острівних територій Штатів. Крім того, цього дня буде обрано 34 зі 100 сенаторів на шестирічні терміни в Конгресі з 3 січня 2023 року до 3 січня 2029 року.
Згідно з опитуваннями, у республіканців за підсумками цих виборів буде добрий шанс повернути собі більшість у Палаті представників. Не виключено, що їм вдасться зробити це і в Сенаті, проте там боротьба, як очікується, буде завзятішою.