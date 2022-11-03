Уночі над Дніпропетровською областю було знищено чотири дрони

У ніч на четвер українські військові збили 4 ворожі дрони "Shahed-136 над Дніпропетровською областю", повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Захисники з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 дрони - камікадзе "Shahed-136". Збили їх над Нікопольським районом", - написав Резніченко в телеграм-каналі у четвер уранці.

Окрім цього, в області є прильоти. Окупанти завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. В результаті об'єкти зазнали серйозних руйнувань. Працюють усі необхідні служби.

У Павлограді є "приліт" у промислове підприємство. Тривають відновлювальні роботи.

У Нікопольському районі окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії -Нікопольську та Марганецьку громади.

Внаслідок обстрілів у Нікополі спалахнула автозаправка. Пожежу було ліквідовано. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство.

У Марганецькій громаді в результаті без світла залишилося понад 1000 сімей. Енергетики вже лагодять лінії.

"На щастя, усюди обійшлося без загиблих і поранених", - зазначив голова ОВА.