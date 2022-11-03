Події

07:40 03.11.2022

КНДР здійснила черговий пуск балістичної ракети

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КНДР здійснила черговий пуск балістичної ракети

Північна Корея в четвер запустила невстановлену балістичну ракету у бік Японського моря, повідомило агентство "Ренхап" із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) ЗС Південної Кореї.

Подробиці пуску та параметри польоту ракети поки що не наводяться.

Як повідомлялося, у середу КНДР здійснила пуски не менше 10 ракет у напрямку Японського та Жовтого морів. Одна з них пролетіла через її фактичний морський кордон із Південною Кореєю, ще одна впала в море за 57 км від Сокчхо - міста в провінції Канвондо в північно-східній частині країни на березі Японського моря.

У Сеулі засудили ці дії Пхеньяна, назвавши їх фактичним порушенням території Південної Кореї.

У зв'язку з цим, як писав Ренхап, президент РК Юн Сок Йоль наказав "негайно вжити суворих заходів, щоб гарантувати, що Північна Корея заплатить ціну за свою провокацію", - йшлося в пресрелізі його офісу за підсумками екстреного засідання Ради національної. безпеки країни.

Крім того, Південною Кореєю було пущено три ракети у міжнародні води Японського моря.

ЗМІ звернули увагу, що пуски збіглися за часом з масштабними спільними навчаннями ВПС США і Південної Кореї, що проходять в районі Корейського півострова.

Пхеньян раніше попередив, що може вжити рішучих заходів у відповідь на проведення навчань.

 

 

Теги: #кндр #ракета #пуск

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