Дрони, що летіли у бік Запоріжжя, було знищено – міськрада

Усі дрони, що летіли у напрямку Запоріжжя, було знищено, на території міста прильотів не зафіксовано, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Нещодавно мешканці деяких районів міста чули вибухи. На цей час на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Раніше в середу ввечері голова ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог атакував передмістя Запоріжжя.