Камбоджа направить інструкторів для навчання українських саперів
Глава уряду Камбоджі Хун Сен ухвалив рішення направити інструкторів для навчання українських саперів, які займаються знешкодженням мін, встановлених російськими окупантами під час їхнього повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє The Washington Post у середу з посиланням на МЗС країни.
"Камбоджа стала однією з найбільш сильно замінованих країн у світі за майже три десятиліття війни, що закінчилася в 1998 році, що створило великий ризик для цивільного населення, особливо в сільських районах. Відтоді було видалено та знищено велику кількість мін та інших боєприпасів, що не розірвалися, що значно скоротило кількість жертв", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що камбоджійські сапери стали "одними з найбільш досвідчених у світі", і за останнє десятиліття кілька тисяч із них було відправлено під егідою Організації Об'єднаних Націй для роботи в Африці та на Близькому Сході.