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15:38 02.11.2022

Суд засудив бойовика з Луганської області до 8 років позбавлення волі

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Суд засудив бойовика з Луганської області до 8 років позбавлення волі

Суд визнав винним мешканця Луганської області в участі у незаконних збройних формуваннях - так званій народній міліції ЛНР - та засудив його до 8 років позбавлення волі, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Прокурор у суді довів, що у жовтні 2021 року житель м. Суходольськ Луганської області вступив до так званої народної міліції "ЛНР". Чоловік став механіком-водієм "3 мотострілецького батальйону 8 мотострілецької роти 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в середу.

За інформацією прокуратури, чоловік здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яку використовували представники "ЛНР" для координації та ведення бойових дій проти підрозділів об'єднаних сил.

1 червня 2022 року військовослужбовці Збройних сил України взяли зловмисника у полон у Сєвєродонецьку Луганської області.

"За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури жителя Луганщини засуджено до 8 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України)", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Теги: #вирок #лнр #бойовик

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