Токаєв підписав закон про амністію учасників січневих заворушень

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон "Про амністію", повідомила прес-служба глави держави.

Текст закону публікується у пресі, додали у прес-службі.

Раніше повідомлялося, що амністія торкнеться близько 1,5 тис. осіб, які вчинили злочини під час масових заворушень із 4 по 7 січня 2022 року.

Зокрема, законом передбачається звільнення від покарання за кримінальні провини та злочини невеликої, середньої тяжкості. З тих, хто відбув покарання за такі злочини, знімається судимість.

Ті, хто вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, передбачено скорочення строків. За тяжкі – на три четверті від призначеного судом строку, а за особливо тяжкі – наполовину. Якщо засудженому на день набрання чинності законом залишилося відбувати не більше року, це покарання скорочується на весь його невідбутий термін.

Не будуть амністовані терористи, екстремісти, рецидивісти, організатори заворушень, особи, які катували.

На початку січня цього року мирні мітинги, що розпочалися у місті Жанаозені на заході Казахстану, переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. У низці регіонів почалися погроми, напади на адміністративні будинки, відділення поліції, магазини. У серпні Генпрокуратура опублікувала список, згідно з яким у січневих заворушеннях загинуло 238 осіб, у тому числі 19 співробітників правоохоронних органів.

1 вересня, виступаючи із посланням народу Казахстану, президент Токаєв доручив провести разову амністію учасників січневих подій.