Події

14:54 02.02.2024

Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

1 хв читати
Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію двосторонніх економічних відносин, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в п'ятницю.

Як повідомляється, під час розмови було наголошено на важливості дотримання основоположних принципів міжнародного права щодо суверенітету й територіальної цілісності держав. "Президент України поінформував про результати роботи радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо реалізації Української формули миру та заходів для проведення Глобального саміту миру. Зеленський також повідомив, що сьогодні в Києві відбувається засідання Міжнародної коаліції з повернення примусово переміщених українських дітей", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що лідери двох держав також торкнулися питань активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин і політичного діалогу. Зеленський подякував народу Казахстану та бізнесу за надану Україні гуманітарну допомогу. 

Теги: #розмова #зеленський #токаєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 02.02.2024
Зеленський обговорив із главою МЗС Канади підготовку двостороннього документа про гарантії безпеки України

Зеленський обговорив із главою МЗС Канади підготовку двостороннього документа про гарантії безпеки України

23:30 01.02.2024
Зеленський: рішення Євроради щодо України – сигнал через Атлантику

Зеленський: рішення Євроради щодо України – сигнал через Атлантику

15:09 01.02.2024
Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

Зеленський у зверненні до учасників саміту Євроради: Потрібна ваша єдність щодо створення Фонду допомоги Україні на EUR5 млрд строком на 4 роки

13:22 01.02.2024
Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

16:39 31.01.2024
Зеленський: Майже половина з 207 звільнених полонених - захисники Маріуполя

Зеленський: Майже половина з 207 звільнених полонених - захисники Маріуполя

14:56 31.01.2024
Зеленський оголосив про повернення додому 207 полонених

Зеленський оголосив про повернення додому 207 полонених

19:55 30.01.2024
Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

19:39 30.01.2024
Кулеба обговорив Формулу миру з главою МЗС Перу, запросив його відвідати Україну

Кулеба обговорив Формулу миру з главою МЗС Перу, запросив його відвідати Україну

19:33 30.01.2024
Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку України

Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку України

18:00 30.01.2024
Єрмак і Расмуссен поінформували Зеленського про плани щодо створення міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України

Єрмак і Расмуссен поінформували Зеленського про плани щодо створення міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Речник МЗС України про репортаж ZDF із Маріуполя: Вимагаємо офіційного пояснення, викривлення реальності - це не журналістика

Україна і Канада створять нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей - глава МЗС

Макрон засудив російський удар, унаслідок якого в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників

Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалено у 2024 році - Кулеба

Суд заарештував нерухомість ексдепутата Царьова загальною вартістю майже 500 млн грн - СБУ

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

Село Табаївка на Харківщині не перебуває під контролем окупантів, тривають важкі бої - речник ОСУВ "Хортиця"

Держприкордонслужба України поки що не отримувала офіційного підтвердження від Польщі про можливе блокування кордону

Речник МЗС України про репортаж ZDF із Маріуполя: Вимагаємо офіційного пояснення, викривлення реальності - це не журналістика

Мінсоцполітики спростовує інформацію про блокування карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них

Україна і Канада створять нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей - глава МЗС

Макрон засудив російський удар, унаслідок якого в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників

Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалено у 2024 році - Кулеба

Суд заарештував нерухомість ексдепутата Царьова загальною вартістю майже 500 млн грн - СБУ

Глава МЗС Канади прибула в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА