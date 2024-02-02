Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію двосторонніх економічних відносин, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в п'ятницю.

Як повідомляється, під час розмови було наголошено на важливості дотримання основоположних принципів міжнародного права щодо суверенітету й територіальної цілісності держав. "Президент України поінформував про результати роботи радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо реалізації Української формули миру та заходів для проведення Глобального саміту миру. Зеленський також повідомив, що сьогодні в Києві відбувається засідання Міжнародної коаліції з повернення примусово переміщених українських дітей", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що лідери двох держав також торкнулися питань активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин і політичного діалогу. Зеленський подякував народу Казахстану та бізнесу за надану Україні гуманітарну допомогу.