02:48 23.09.2025

Зеленський провів зустріч з Токаєвим у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів зустріч з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, про що Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання – досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки. Детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України", - написав Зеленський у Телеграм.

