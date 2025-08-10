Інтерфакс-Україна
Події
16:50 10.08.2025

Вкрай небезпечно для кожного народу, якщо якусь державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити, – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

"Відзначив, що це вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити. Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він також висловив вдячність за підтримку українського народу, незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору", - наголосив президент.

В ході розмови він проінформував Токаєва про дипломатичну роботу з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами, та про існуючі домовленості домовленості.

"Напередодні відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром. На жаль, Росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку Росії має припинитись. Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють", - наголосив Зеленський.

Сторони домовилися підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин між країнами.

