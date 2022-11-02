На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста. Було відзначено роботу сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе", - повідомляє пресслужба глави держави.

Президент наголосив на необхідності прискорення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом та перебіг підготовки військ до зимового періоду.

Представники розвідки поінформували учасників засідання про оборонні та наступальні можливості противника. Було погоджено наступні кроки щодо відновлення територіальної цілісності України.

У засіданні взяли участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Окрім того, до засідання приєдналися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші урядовці, а також керівники силових відомств та правоохоронних органів.