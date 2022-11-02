Російські окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу ЗАЕС, на даху енергоблоку встановлено військове обладнання – ГУР МО України

Російські окупанти вимагають у персоналу Запорізької атомної електростанції підписувати контракти з "Росатомом" та планують анулювати перепустки українського зразка, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Крім того, стало відомо, що на даху п'ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби із засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по Енергодару і проживає в квартирах місцевих жителів, які виїхали.

Повідомляється також, що до міста прибули так звані кадирівці, які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок у місті практично відсутній, переміщатися містом рекомендується з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає можливість потрапити під фільтраційні заходи.