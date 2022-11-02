Події

11:49 02.11.2022

Російські окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу ЗАЕС, на даху енергоблоку встановлено військове обладнання – ГУР МО України

1 хв читати
Російські окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу ЗАЕС, на даху енергоблоку встановлено військове обладнання – ГУР МО України

Російські окупанти вимагають у персоналу Запорізької атомної електростанції підписувати контракти з "Росатомом" та планують анулювати перепустки українського зразка, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Крім того, стало відомо, що на даху п'ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби із засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по Енергодару і проживає в квартирах місцевих жителів, які виїхали.

Повідомляється також, що до міста прибули так звані кадирівці, які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок у місті практично відсутній, переміщатися містом рекомендується з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає можливість потрапити під фільтраційні заходи.

 

Теги: #заес #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 01.11.2022
Іран планує відправити до РФ 200 дронів на початку листопада - ГУР МО України

Іран планує відправити до РФ 200 дронів на початку листопада - ГУР МО України

07:10 01.11.2022
Вибух міни поблизу ЗАЕС став причиною відключення електроживлення одного з енергоблоків

Вибух міни поблизу ЗАЕС став причиною відключення електроживлення одного з енергоблоків

17:28 31.10.2022
"Енергоатом" продовжує виплачувати зарплату всім співробітникам Запорізької АЕС, які не можуть потрапити на робочі місця

"Енергоатом" продовжує виплачувати зарплату всім співробітникам Запорізької АЕС, які не можуть потрапити на робочі місця

16:13 30.10.2022
На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста, але ситуація може дуже швидко змінитися – Буданов

На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста, але ситуація може дуже швидко змінитися – Буданов

16:51 28.10.2022
Контракти з "Росатомом" під тиском підписали лише близько 100 працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Контракти з "Росатомом" під тиском підписали лише близько 100 працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

12:45 28.10.2022
Іранський БПЛА Mohajer-6 значно програє своїм конкурентам за характеристиками – ГУР Міноборони

Іранський БПЛА Mohajer-6 значно програє своїм конкурентам за характеристиками – ГУР Міноборони

07:02 28.10.2022
Ситуація з енергетичною безпекою Запорізької АЕС залишається нестабільною, але забезпечено безперервне енергопостачання

Ситуація з енергетичною безпекою Запорізької АЕС залишається нестабільною, але забезпечено безперервне енергопостачання

18:11 26.10.2022
Російські окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом", - "Енергоатом"

Російські окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом", - "Енергоатом"

13:27 25.10.2022
"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

10:04 18.10.2022
Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"

Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових, 16 танків, літак та гелікоптер – Генштаб ЗСУ

На Київщині без електропостачання залишаються 16 тис. будинків – голова ОВА

Уночі над Київською областю збито шість дронів-камікадзе

В Україні запроваджено графіки погодинних відключень

Уночі ППО та авіацією збито 12 із 13 дронів-камікадзе "shahed-136"

ОСТАННЄ

"Нова пошта" придбала для ДСНС 20 підводних роботів-саперів

З 24 лютого в Україні загинули 43 співробітники медіа – НСЖУ

К.Тимошенко: На Сумщині – майже 100 "прильотів" за добу

Контррозвідка викрила російську шпигунку, яка намагалася проникнути до СБУ і стати "подвійним агентом"

У РФ триває мобілізація, незважаючи на заяви їхнього оборонного відомства, і зростає залежність від Ірану – ISW

Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових, 16 танків, літак та гелікоптер – Генштаб ЗСУ

На Черкащині збили два дрони-камікадзе – К. Тимошенко

На Київщині без електропостачання залишаються 16 тис. будинків – голова ОВА

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено шестеро людей, серед них двоє дітей

Уночі над Київською областю збито шість дронів-камікадзе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА