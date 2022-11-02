Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630,9 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 630 млн 922 тис. 204, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 593 тис. 56 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження склала:

США - 97 млн 531 тис. 408 та 1 млн 70 тис. 788.

Індія - 44 млн 655 тис. 828 та 530 тис. 452.

Франція - 37 млн 33 тис. 582 та 158 тис. 34.

Бразилія - 34 млн 837 тис. 35 та 688 тис. 219.

Німеччина - 35 млн 649 тис. 648 та 153 тис. 814.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подй, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок середи становив 846,2. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 268 осіб, в Індії – 375, у Франції – 2 тис. 394, у Бразилії – 3 тис. 185, у Німеччині – 1 тис. 822.