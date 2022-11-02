ЗС України на південному напрямку знищили три склади з боєприпасами у Баштанському, Бериславському та Генічеському районах

Минулої доби на південному напрямку ЗС України знищено 3 склади з боєприпасами у Баштанському, Бериславському та Генічеському районах, а також 25 окупантів і 18 одиниць техніки, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на 25 рашистів, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", самохідну великокаліберну гаубицю "Акація", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", зенітно-ракетний комплекс "Тор", 11 одиниць автобронетехніки, 3 склади з боєприпасами у Баштанському, Бериславському та Генічеському районах", – йдеться у нічному зведенні на фейсбук-сторінці.

Авіацією ЗСУ завдано 8 авіаційних ударів по скупченню живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу та опорному пункту ворога.

В ОК також зазначили, що після обіду, в результаті бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан, противник, зазнавши втрат відступив.

У Чорному морі знаходиться угруповання з 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові 1 вдк та 1 надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами".

Також повідомляється, що рішенням Стамбульського координаційного центру рух суден у рамках "зернової угоди" 2 листопада тимчасово призупинено.