Уночі ворог із РСЗВ обстріляв Нікополь і громаду

У ніч проти середи російські окупанти з РСЗВ обстріляли Нікополь та Нікопольську громаду Дніпропетровської області, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі та зранку росіяни знову тероризували Нікопольщину. Вдарили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо люди не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовуються", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

Резніченко додав, що в інших районах завдяки нашим військовим ніч минула без прильотів.