Генштаб ЗСУ: Російські загарбники продовжують примусово переміщувати цивільне населення тимчасово окупованої території Херсонщини

Російські загарбники продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок.

"Ворог вдається до залякування цивільних жителів, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас місцеве населення позбавлене засобів комунікації", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено в місто Скадовськ.

Крім того, в Генштабі повідомляють, що постійні втрати особового складу в підрозділах противника, що безпосередньо беруть участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями.

"З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану "роботу" співробітники ФСБ РФ", - підсумували у відомстві.