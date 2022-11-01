Події

16:14 01.11.2022

Данілов назвав лобістом знищення енергетичної інфраструктури України першого заступника глави АП РФ Кірієнка

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Данілов назвав лобістом знищення енергетичної інфраструктури України першого заступника глави АП РФ Кірієнка

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав першого заступника глави Адміністрації президента РФ, ексгендиректора держкорпорації "Росатом" Сергія Кірієнка лобістом завдання ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП РФ Сергій Кірієнко, який по роботі в "Росатомі" добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти", - написав Данілов у твіттері у вівторок.

 

Теги: #рнбо #енергетика #данілов

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