Данілов назвав лобістом знищення енергетичної інфраструктури України першого заступника глави АП РФ Кірієнка

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав першого заступника глави Адміністрації президента РФ, ексгендиректора держкорпорації "Росатом" Сергія Кірієнка лобістом завдання ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП РФ Сергій Кірієнко, який по роботі в "Росатомі" добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти", - написав Данілов у твіттері у вівторок.