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14:55 01.11.2022

СБУ повідомила про підозру голові Херсонського "морпорту РФ", який сприяв водній переправі ворожих боєприпасів на правий берег Дніпра

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СБУ повідомила про підозру голові Херсонського "морпорту РФ", який сприяв водній переправі ворожих боєприпасів на правий берег Дніпра

Служба безпеки України повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти України трьом колаборантам, зокрема керівнику створеного окупантами "державного унітарного підприємства "Херсонський морський торговельний порт", повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що він забезпечував переправлення військової техніки та боєприпасів РФ для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра. Для цього надав плавзасоби підприємства, які використовувались під час зведення мостових переправ через Дніпро. Також "посадовець" брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі регіону для передачі викраденого майна на користь Росії", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, зловмисником є колишній чиновник "Укрводшляху". У червні цього року він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та вступив до лав окупаційної адміністрації Херсона. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, на Херсонщині задокументовано злочинну діяльність призначеного загарбниками "голови" селища Миролюбівка.

З початку окупації села зловмисник із власної ініціативи допомагав загарбникам. Він надавав їм інформацію стосовно учасників АТО та українських правоохоронців, а також водив представників окупаційної влади місцевістю, тим самим допомагаючи їм формувати логістику.

Ще одну колаборантку викрито на Луганщині. Нею виявилася колишня директорка гімназії у Біловодську, яка добровільно погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупаційній адміністрації "ЛНР". За вказівкою агресора вона організувала "навчальний процес" із використанням російських "підручників" і "методичок", а педагогів направила на "перепідготовку" до РФ.

Перебуваючи на "посаді", колаборантка агітувала дітей підтримати окупантів і в подальшому приєднуватися до їхніх лав. Для поширення прокремлівської пропаганди вона закликала до створення у захоплених школах осередків так званої "юнармії" Росії.

СБУ встановила місця перебування всіх трьох зловмисників, задокументувала їхні злочинні дії та здійснює комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

 

Теги: #сбу #херсон #порт

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