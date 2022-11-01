На Харківщині через обстріли сталася пожежа у навчальному закладі

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 21 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема пожежу, спричинену бойовими діями.

"Протягом доби сталася 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами в Куп'янському районі області. Горів навчальний заклад на площі понад 500 кв.м.", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 8 разів для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 563 вибухонебезпечні предмети.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили близько 28 тонн води.