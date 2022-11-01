Події

08:30 01.11.2022

На Харківщині через обстріли сталася пожежа у навчальному закладі

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На Харківщині через обстріли сталася пожежа у навчальному закладі

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 21 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема пожежу, спричинену бойовими діями.

"Протягом доби сталася 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами в Куп'янському районі області. Горів навчальний заклад на площі понад 500 кв.м.", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 8 разів для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 563 вибухонебезпечні предмети.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили близько 28 тонн води.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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