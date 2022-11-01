Уночі окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади

У ніч проти вівторка російські окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади, попередньо серед людей жертв немає, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечено 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку", - написав Резніченко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач та знеструмлено насосну станцію водоканалу. Понад 40 000 сімей залишилися без води, понад 10 000 – без електрики.

"Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі", - зазначив глава ОВА.