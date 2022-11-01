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06:59 01.11.2022

Зеленський провів телефонні розмови з канцлером ФРН Шольцом та Генсеком ООН Гутеррешем

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Зеленський провів телефонні розмови з канцлером ФРН Шольцом та Генсеком ООН Гутеррешем

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонні розмови з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

У розмові з Шольцом "подякував йому за надану систему протиповітряної оборони IRIS-T, поінформував про досягнуті німецькою системою результати", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

"Обговорили можливості збільшення німецької підтримки для України, зокрема і у відновленні нашої інфраструктури після ударів терористів", - зазначив він.

У розмові з Генсеком ООН "поінформував його про новий рівень ескалації через російські дії".

Терор проти українських енергооб'єктів, а ще й на фоні намагання Росії загострити світову продовольчу кризу – це очевидні докази того, що Росія й надалі протиставлятиме себе всій міжнародній спільноті. А якщо так, то Росії не місце в Радбезі ООН та всіх інших міжнародних структурах", - сказав Зеленський.

"Дякую і пану Шольцу, і пану Гутеррешу за підтримку наших дій, спрямованих на збереження експортної зернової ініціативи і недопущення розгортання в частині регіонів світу масштабного голоду. Дуже важливо зараз не допустити цієї глобальної дестабілізації, якої хоче Росія. І ми можемо її не допустити", - заявив президент.

Теги: #розмова #гутерреш #зеленський #шольц

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