Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору

Російське військове відомство заявило, що рух коридором безпеки, який погоджувався в Чорному морі для вивезення зерна з портів України, припинено.

У заяві Міноборони РФ наголошується, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим і не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку "до ухвалення українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

При цьому військове відомство стверджує, що РФ не виходить із "зернових угод", "а призупиняє їхню дію".