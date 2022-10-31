Події

21:18 31.10.2022

Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору

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Російське військове відомство заявило, що рух коридором безпеки, який погоджувався в Чорному морі для вивезення зерна з портів України, припинено.

У заяві Міноборони РФ наголошується, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим і не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку "до ухвалення українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

При цьому військове відомство стверджує, що РФ не виходить із "зернових угод", "а призупиняє їхню дію".

 

 

Теги: #зерно #україна #міноборони_рф

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