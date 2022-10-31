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19:55 31.10.2022

Зернова угода після оголошення про вихід із неї РФ продовжує діяти

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Зернова угода після оголошення про вихід із неї РФ продовжує діяти

Зернова угода після оголошення про вихід із неї РФ продовжує діяти, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Насправді (зернова угода – ІФ-У) працює, оскільки угода підписана між Україною та ООН і Туреччиною з одного боку та країною-агресором та ООН і Туреччиною з іншого боку. У даному випадку прийнято, на мою думку, Соломонове рішення, коли інспекцію суден проводять лише посередники, тобто Туреччина та ООН, і таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що вже з кінця вересня російська сторона фактично гальмувала, а потім і блокувала перевірку суден, і зараз на перевірки чекають понад 170 суден", - сказав Боднар в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Посол пояснив, що традиційно згоду на прохід суден давали чотири сторони, але зараз посередники – ООН і Туреччина – запропонували, що вони проводитимуть огляд суден, на що Україна погодилася, а Росію просто проінформували про це.

"Тобто зараз їх ніхто не запитує, а намагаються з ними говорити про те, щоб повернути їх за стіл переговорів. Швидше за все, вони будуть виторговувати щось для себе, зокрема вивезення зерна та міндобрив з території Росії згідно з меморандумом, який був підписаний того ж дня, коли було підписано зернову угоду", - зазначив Боднар.

Посол додав, що існує фізична загроза того, що РФ може вжити якихось заходів для зупинення, повернення суден, перешкоджання їх проходу, але, за його словами, "тоді це буде безпосереднім прямим порушенням самої угоди з відповідними наслідками та необхідністю вжиття певних заходів міжнародною спільнотою".

 

 

Теги: #боднар #зернова_угода

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