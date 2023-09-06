Політика

14:39 06.09.2023

Чорноморська зернова ініціатива має відновитися без додаткових вимог або обмежень РФ - посол України в Туреччині

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Чорноморська зернова ініціатива має відновитися без додаткових вимог або обмежень РФ - посол України в Туреччині

Відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи має відбутися без додаткових вимог або обмежень з боку РФ, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар "Голосу Америки".

Коментуючи візит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до Росії та безрезультатні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, Боднар сказав, що для Анкари ця угода була важливою, оскільки йшлося про політичний вплив Туреччини і в регіоні, і у світі.

"Туреччина перш за все відстоює свої інтереси, оскільки вона також зацікавлена і в зерні, і в більшій стабільності в регіоні Чорного моря, і в реалізації своїх економічних інтересів", - сказав Боднар.

Зустріч Ердогана з Путіним, на думку українського дипломата, слід розглядати в контексті геополітичного балансування. Він нагадав, що цій зустрічі передував візит очільника турецького МЗС в Україну, де було проведено переговори з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими українськими чиновниками.

"Туреччина з цієї точки зору має неабиякі важелі завдяки різним взаємним залежностям із Росією в економічному, енергетичному, логістичному, туристичному, геополітичному та інших вимірах. Як результат, "зерновий коридор" міг би функціонувати без поступок країні-агресору", - зазначив Боднар.

 

Теги: #туреччина #боднар #зернова_ініціатива

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