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19:18 31.10.2022

Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання банку 206 млн збитків

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Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання банку 206 млн збитків

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні у понеділок, 31 жовтня, обрав запобіжний захід для колишнього директора департаменту "Укргазбанку", який є підозрюваним у справі про заподіяння банку 206 млн збитків, повідомляє пресслужба.

"Заслухавши аргументи сторін, суд ухвалив застосувати до зазначеного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 40,2 млн гривень застави", - зазначається в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено низку процесуальних обов'язків, а саме прибувати до детектива, прокурора та до суду на першу вимогу; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Строк дії постанови щодо покладених обов'язків – до 31 грудня 2022 року включно.

Як повідомлялося, на початку жовтня правоохоронці викрили протиправну діяльність низки посадових осіб державного "Укргазбанку". За даними слідства, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використовувало її для розкрадання коштів. З цією метою посадові особи банку забезпечили укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам. Слідством встановлено, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

Загалом про підозру було повідомлено 5-ти основним фігурантам справи, серед яких колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко, а також колишні та чинні працівники банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191; ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

 

 

Теги: #укргазбанк #корупція #заходи

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