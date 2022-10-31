У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму - Шкарлет

У 28% шкіл України осінні канікули перенесено на зимовий період, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Сьогодні учні понад 7 тис. шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул. Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях. Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тис. 234 школах", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, також у 3 тис. 671 школі осінні канікули перенесено на зимовий період, що становить понад 28% загальної кількості шкіл.

"Канікули є обов'язковим компонентом освітнього процесу. Остаточне рішення про відпочинок учнів приймає педрада, яке затверджує наказом директор школи", - написав міністр.