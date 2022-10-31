ДБР повідомило про підозру учасникам захоплення меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру зрадникам України, які брали участь у захопленні металургійного комбінату "Азовсталь" (Маріуполь Донецької обл.).

"Співробітники ДБР повідомили про підозру так званому "міністру МВС ДНР" та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування "ДНР" "Каскад", - повідомило ДБР у "телеграм-каналі" у понеділок.

Як зазначається, російські найманці у травні 2022 року під керівництвом так званого "міністра" брали безпосередню участь у захопленні "Азовсталі". Разом із окупантами вони знищували підприємство, вбивали мирних громадян, які перебували у меткомбінаті, брали в полон українських військових.

"Досудове розслідування триває. Усі зрадники, які сьогодні воюють на боці окупантів проти власного народу, будуть викриті та притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Бойовикам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також у керівництві та участі у нападі на підприємство у складі непередбачених законами України воєнізованих формувань (ч. 2 та ч. 4 ст. 260 КК України). У разі затримання їх очікує довічне ув'язнення.