Події

13:50 31.10.2022

Рятувальники ліквідували пожежу на місці падіння уламків ракети в Хмельницькому районі, постраждалих немає - ОВА

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Рятувальники ліквідували пожежу на місці падіння уламків ракети в Хмельницькому районі, постраждалих немає - ОВА

Уламки однієї з ворожих ракет впали в Хмельницькому районі, виниклу там пожежу вже ліквідовано, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"У Кам'янець-Подільському районі локалізовано падіння ракети на двох локаціях. Вони впали в полі, тому постраждалих і руйнувань немає. Уламки ще однієї ракети впали в Хмельницькому районі. Внаслідок падіння виникла пожежа, були пошкоджені дах і вікна в цивільній будівлі. Пожежу ліквідовано, на щастя, загиблих і поранених немає!", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #хмельницька_область

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