Рятувальники ліквідували пожежу на місці падіння уламків ракети в Хмельницькому районі, постраждалих немає - ОВА

Уламки однієї з ворожих ракет впали в Хмельницькому районі, виниклу там пожежу вже ліквідовано, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"У Кам'янець-Подільському районі локалізовано падіння ракети на двох локаціях. Вони впали в полі, тому постраждалих і руйнувань немає. Уламки ще однієї ракети впали в Хмельницькому районі. Внаслідок падіння виникла пожежа, були пошкоджені дах і вікна в цивільній будівлі. Пожежу ліквідовано, на щастя, загиблих і поранених немає!", - написав він у телеграм-каналі.