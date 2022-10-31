Події

11:28 31.10.2022

На півночі Молдови впала збита російська ракета - МВС

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У районі населеного пункту Наславча (Молдова) в понеділок уранці впала збита російська ракета, повідомляє міністерство внутрішніх справ країни.

"Сьогодні вранці ракета, збита українською системою ППО, впала в районі північного краю населеного пункту Наславча Республіки Молдова, розташованого на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі постраждалих немає, але вибито вікна кількох будинків у Наславчі.

"Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює документальна група", - підсумували у відомстві.

Теги: #молдова #ракета

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