Події

10:03 31.10.2022

РФ продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді й темряві напередодні зими, - посол США

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РФ продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді й темряві напередодні зими, - посол США

Команда посольства США в Україні знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді й темряві напередодні зими, повідомила посол США в Україні Бриджіт Брінк.

"Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Україні знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - написала Брінк у твіттері в понеділок.

Теги: #брінк_бріджит

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