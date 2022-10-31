РФ продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді й темряві напередодні зими, - посол США

Команда посольства США в Україні знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді й темряві напередодні зими, повідомила посол США в Україні Бриджіт Брінк.

"Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Україні знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - написала Брінк у твіттері в понеділок.