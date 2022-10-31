Події

08:57 31.10.2022

Окупанти вранці вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській області

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Окупанти вранці вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській області

У понеділок вранці російські окупаційні війська завдали ударів крилатими ракетами по низці українських міст, зокрема Києву, Харкову, Запоріжжю.

Місцева влада в телеграм-каналах повідомила про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Києві, Харкові, інфраструктури в Черкаській області.

У результаті ворожого удару по об'єктах критичної інфраструктури частину Києва знеструмлено, у деяких районах немає водопостачання, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Знеструмлено також частину Черкаської області через ворожі атаки одного з об'єктів критичної інфраструктури, написав голова ОВА Ігор Табурець.

У Запоріжжі через атаку у місті виникли відключення енергопостачання, інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

На місцях прильотів працюють аварійні служби.

 

 

 

Теги: #україна #удар

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