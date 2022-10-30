Події

20:58 30.10.2022

Боррель засудив подвійний теракт у Сомалі, в якому загинуло щонайменше 100 людей

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Боррель засудив подвійний теракт у Сомалі, в якому загинуло щонайменше 100 людей

Європейський союз рішуче засуджує нову атаку терористичного угруповання "Аш-Шабаб" минулої суботи в столиці Сомалі Могадішо, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ці безглузді напади на ні в чому не винних цивільних осіб, включно з жінками і дітьми, лише нагадують нам про варварство групи стосовно власного народу і розкривають справжнє лицемірство її намірів", - йдеться в опублікованому в неділю в Брюсселі комюніке високого представника ЄС закордонних справ.

Напад на установу, яка опікується вихованням майбутнього країни, лише зміцнює прихильність Євросоюзу до підтримки народу Сомалі та притягнення до відповідальності тих, хто винен у цьому підлому та кривавому теракті, зазначив Боррель.

"Наша рішучість боротися з терористами і перемогти "Аш-Шабаб" сильніше, ніж будь-коли", - наголосив глава європейської дипломатії.

Раніше повідомлялося із посиланням на заяву президента Сомалі Хасана Шейха Махмуда, що щонайменше 100 людей загинули в Могадішо внаслідок подвійного теракту з використанням замінованих автомобілів біля будівлі міністерства освіти країни.

За даними телеканалу Euronews серед жертв є діти. Як мінімум, 300 людей отримали поранення.

 

 

Теги: #теракт #єс #сомалі #боррель

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