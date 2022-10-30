Генсек ООН веде консультації для поновлення участі РФ у "зерновій угоді"

Генсек ООН Антоніу Гутерреш докладає зусиль з метою домогтися відмови РФ від рішення призупинити участь у "зерновій угоді", йдеться в оприлюдненій у неділю заяві офісу генсека.

"Генеральний секретар продовжує брати участь в інтенсивних контактах, щоб покласти край призупиненню Росією її участі у чорноморській ініціативі", - наголошується в документі.

Також консультації спрямовані як на відновлення експорту продовольства і добрив з України, так і на зняття обмежень на експорт аналогічної продукції з Росії, що залишилися.

Згідно з заявою, Гутерреш стурбований ситуацією, що складається, і вирішив на день відкласти свою поїздку на саміт Ліги арабських держав до Алжиру.