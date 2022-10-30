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19:53 30.10.2022

НАТО закликає РФ терміново відновити "зернову угоду"

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НАТО закликає РФ терміново відновити "зернову угоду"

НАТО закликає РФ терміново відновити укладену за посередництвом ООН угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море, повідомляє агентство Reuters.

"Президент Путін повинен припинити використання продуктів харчування як зброю і покласти край своїй незаконній війні з Україною", - заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

"Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, що дозволить продовольству дістатися до тих, хто його найбільше потребує", - додала вона.

Лунгеску зазначила, що всі союзники з НАТО вітали угоду, укладену за посередництва Туреччини.

"Цей експорт допоміг знизити ціни на продукти харчування у всьому світі", - додала вона.

 

 

Теги: #нато #зерно #єс #угода

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