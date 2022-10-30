Боррель і Генсек ООН обговорили "зернову угоду" та координували дії щодо забезпечення експорту зерна з України

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорив із генсеком ООН Антоніо Гутеррешем чорноморську зернову ініціативу, політики скоординували дії щодо забезпечення експорту зерна та добрив з України.

"Телефонна розмова з генсеком ООН Антоніо Гутеррешем для обговорення угоди щодо Чорного моря та координації дій щодо забезпечення експорту зерна та добрив з України. Росія має повернутися до угоди, що дозволяє морському коридору доставити продовольство світу. ЄС зіграє свою роль у боротьбі з глобальною продовольчою кризою, - написав він у твіттері.