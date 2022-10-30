Події

16:13 30.10.2022

На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста, але ситуація може дуже швидко змінитися – Буданов

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На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста, але ситуація може дуже швидко змінитися – Буданов

Начальник ГУР Міноброни України Кирило Буданов допускає можливість широкомасштабного вторгнення росіян з території Білорусі для перекриття шляхів постачання допомоги, що надходить Україні від партнерів.

"Відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою ворога. І, можна сказати, це заповітна мрія РФ. Якщо говорити про російську військову діяльність у білорусі, то зараз присутність російських військових у білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з білорусі немає", - розповів Буданов інтерв'ю американському виданню The War Zone.

Але ситуація, за його словами, "може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може переміститися до білорусі та створювати там загрозу", – зазначив керівник військової розвідки України.

 

 

Теги: #буданов #гур_міноборони

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