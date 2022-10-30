Події

12:40 30.10.2022

Поліція документує наслідки нічного та ранкового обстрілів Нікополя та Марганця

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Правоохоронці Дніпропетровської області документують наслідки нічного і ранкового обстрілів Нікополя і Марганця, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура міста, газопровід і поранена літня жінка, повідомили в Нацполіції України.

"30 жовтня о 03.00 годині ворог вкотре обстріляв із ствольної артилерії житлові квартали міста Нікополь. Пошкоджень зазнав один багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газогони. В будинках повилітали вікна, осколками пошкоджено фасади та крівлю. Пошкоджено будівлю та транспорт комунального підприємства міста", – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі.

Крім того, вранці о 08.16 ворог обстріляв житловий квартал міста Марганець із реактивних систем залпового вогню. В результаті снарядами було пошкоджено п’ять багатоповерхівок та автомобілі. Осколками поранена жінка.

"На місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти, які оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ рф", – повідомили у відомстві.

 

Теги: #полиція #дніпропетровська_область

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