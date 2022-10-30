Події

12:02 30.10.2022

Ворог навколо Кремінної та Сватового на Луганщині замінував майже все - голова ОВА

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Ворог навколо Кремінної та Сватового на Луганщині замінував майже все - голова ОВА

Російські окупанти замінували майже всю місцевість у районі Кремінної та Сватового дорога між якими перебуває під вогневим контролем ЗСУ, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти в Луганській області вчора підірвали ще один міст, щоб ускладнити просування ЗСУ. Траса між Сватовим і Кремінною - під вогневим контролем ЗСУ, тепер росіяни не можуть швидко отримати підкріплення і нові боєкомплекти на цих ділянках фронту", – написав він у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги річок, дороги, мости.

"Білогорівку росіяни щодня обстрілюють, вони не залишають спроб промацати нашу оборону на цій ділянці", – констатував глава ОВА.

 

Теги: #зсу #луганська_область

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