Ворог навколо Кремінної та Сватового на Луганщині замінував майже все - голова ОВА

Російські окупанти замінували майже всю місцевість у районі Кремінної та Сватового дорога між якими перебуває під вогневим контролем ЗСУ, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти в Луганській області вчора підірвали ще один міст, щоб ускладнити просування ЗСУ. Траса між Сватовим і Кремінною - під вогневим контролем ЗСУ, тепер росіяни не можуть швидко отримати підкріплення і нові боєкомплекти на цих ділянках фронту", – написав він у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги річок, дороги, мости.

"Білогорівку росіяни щодня обстрілюють, вони не залишають спроб промацати нашу оборону на цій ділянці", – констатував глава ОВА.