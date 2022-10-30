Події

12:00 30.10.2022

Українська армія продовжує здійснювати контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна - Інститут вивчення війни

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Українська армія продовжує здійснювати контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна - Інститут вивчення війни

Сили оборони України продовжують здійснювати контрнаступальні дії на сході країни і просуватися вздовж лінії Сватове-Кремінна, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 29 жовтня.

"29 жовтня українські війська закріпили досягнуті успіхи і продовжили контрнаступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що українська армія встановила повний вогневий контроль над основними ділянками дороги Р66 (Сватове-Кремінна), що унеможливлює подальший рух російських логістичних і матеріальних засобів за зазначеним маршрутом.

А стосовно ситуації на півдні України, то аналітики наголошують, що російські війська продовжували займати оборонні позиції на правому березі Дніпра. Вони продовжують перекидати мобілізованих росіян в цей район, незважаючи на те, що ці люди демонструють "низький моральний дух і відсутність попередньої підготовки".

Крім того, окупанти примушують до будівництва оборонних споруд цивільне населення, а також продовжують насильницьку депопуляцію районів Херсонської області вздовж річки Дніпро, заселяючи їх російськими солдатами, деякі з яких не мають військової форми в порушення закону про збройні конфлікти.

"Міжнародне право вважає "імітацію цивільного стану" віроломством, що порушує закони збройного конфлікту. Росія може використовувати тактику віроломства для депопуляції районів Херсонської області і заселення їх солдатами в цивільному одязі, щоб створити умови для звинувачення України в ураженні цивільних цілей під час атаки на російські військові позиції", - наголошують аналітики.

Водночас вони повідомляють, що українська армія на півдні країни продовжує завдавати ударів по російських районах зосередження живої сили і техніки, ППО і районах матеріально-технічного забезпечення.

В Інституті також додають, що якби Україна виявилася причетною до атаки на Чорноморський флот РФ, що базувався в тимчасово окупованому Севастополі, то це була б "пропорційна, навіть стримана відповідь на масштабну кампанію російських стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів на території України протягом останніх кількох тижнів".

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-29

Теги: #війна #isw

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