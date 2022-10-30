Події

11:58 30.10.2022

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, пошкоджено житлові будинки та гаражі - голова ОВА Кім

2 хв читати
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, пошкоджено житлові будинки та гаражі - голова ОВА Кім

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, внаслідок чого за минулу добу в регіоні були зафіксовані пошкодження житлових будинків, гаражів, автомобіля, а також будівлі, що належить сільгосппідприємству, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 29 жовтня, орієнтовно об 11:45 внаслідок ворожих обстрілів Мішково-Погорілівської громади пошкоджено споруду сільгосппідприємства. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю вранці.

Він зазначив, що о 15:23, 29 жовтня, внаслідок обстрілів Галицинівської громади пошкоджено три житлові будинки та авто. Постраждалих немає.

Протягом доби ворог двічі атакував Очаківську громаду. Так, 29 жовтня з 15:50 ворог завдавав ударів по території аквазони, а 30 жовтня з 01:54 внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та гаражі. Постраждалих немає.

"Вчора, 29 жовтня, о 14:40 та зранку, 30 жовтня, о 04:07 Шевченківська громада зазнавала ворожих артилерійських ударів. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - наголосив Кім.

Він додав, що 29 жовтня о 12:25 і 30 жовтня о 00:44 тривали обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

Також 29 жовтня о 16:00 та 30 жовтня о 05:45 обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого зруйновано один житловий будинок, два будинки зазнали пошкоджень. Також зафіксовано влучання поза населеним пунктом по дорогах і сільгоспугіддях.

"У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - підсумував Кім.

 

Теги: #миколаївська_область #кім

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 29.10.2022
Ворог обстріляв три ОТГ Миколаївського та Баштанського районів, є поранені, пошкоджена критична інфраструктура

Ворог обстріляв три ОТГ Миколаївського та Баштанського районів, є поранені, пошкоджена критична інфраструктура

09:00 28.10.2022
Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

10:45 25.10.2022
У Миколаєві СБУ знешкодила агентів РФ, які збирали інформацію про переміщення української техніки

У Миколаєві СБУ знешкодила агентів РФ, які збирали інформацію про переміщення української техніки

13:17 22.10.2022
Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

09:02 22.10.2022
За ніч на Миколаївщині було збито десять дронів

За ніч на Миколаївщині було збито десять дронів

17:22 21.10.2022
На Миколаївщині збили російський Су-25 - голова ОВА

На Миколаївщині збили російський Су-25 - голова ОВА

09:30 19.10.2022
На Миколаївщині збито 13 дронів-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

На Миколаївщині збито 13 дронів-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

07:45 19.10.2022
Вночі на Миколаївщині було знищено 12 дронів-камікадзе

Вночі на Миколаївщині було знищено 12 дронів-камікадзе

08:38 18.10.2022
На Миколаївщині українські військові збили 5 БПЛА "Shahed-136"

На Миколаївщині українські військові збили 5 БПЛА "Shahed-136"

07:00 17.10.2022
Один із трьох збитих дронів-камікадзе ліквідували бійці тероборони

Один із трьох збитих дронів-камікадзе ліквідували бійці тероборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста, але ситуація може дуже швидко змінитися – Буданов

Блінкен закликав Москву відновити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі і "повністю дотримуватися домовленостей"

Італія передала Україні понад 20 САУ - ЗМІ

Словенія передала Україні 28 танків M-55 S - ЗМІ

Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

ОСТАННЄ

На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста, але ситуація може дуже швидко змінитися – Буданов

Японія створить нове об'єднане командування Сил самооборони - ЗМІ

Жителька Харківщини потрапила під ворожий обстріл і загинула - поліція

Під час святкування Гелловіна в Південній Кореї сталася тиснява, 151 людина загинула, 82 поранені, в країні оголошено національний траур

Блінкен закликав Москву відновити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі і "повністю дотримуватися домовленостей"

Італія передала Україні понад 20 САУ - ЗМІ

Поліція документує наслідки нічного та ранкового обстрілів Нікополя та Марганця

Ворог навколо Кремінної та Сватового на Луганщині замінував майже все - голова ОВА

Українська армія продовжує здійснювати контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна - Інститут вивчення війни

Словенія передала Україні 28 танків M-55 S - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА