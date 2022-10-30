Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, пошкоджено житлові будинки та гаражі - голова ОВА Кім

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, внаслідок чого за минулу добу в регіоні були зафіксовані пошкодження житлових будинків, гаражів, автомобіля, а також будівлі, що належить сільгосппідприємству, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 29 жовтня, орієнтовно об 11:45 внаслідок ворожих обстрілів Мішково-Погорілівської громади пошкоджено споруду сільгосппідприємства. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю вранці.

Він зазначив, що о 15:23, 29 жовтня, внаслідок обстрілів Галицинівської громади пошкоджено три житлові будинки та авто. Постраждалих немає.

Протягом доби ворог двічі атакував Очаківську громаду. Так, 29 жовтня з 15:50 ворог завдавав ударів по території аквазони, а 30 жовтня з 01:54 внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та гаражі. Постраждалих немає.

"Вчора, 29 жовтня, о 14:40 та зранку, 30 жовтня, о 04:07 Шевченківська громада зазнавала ворожих артилерійських ударів. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - наголосив Кім.

Він додав, що 29 жовтня о 12:25 і 30 жовтня о 00:44 тривали обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

Також 29 жовтня о 16:00 та 30 жовтня о 05:45 обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого зруйновано один житловий будинок, два будинки зазнали пошкоджень. Також зафіксовано влучання поза населеним пунктом по дорогах і сільгоспугіддях.

"У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - підсумував Кім.