Словенія передала Україні 28 танків M-55 S - ЗМІ

Словенія передала Україні 28 танків M-55S замість чого, за договором з Німеччиною отримає 35 важких вантажних машин і п'ять автоцистерн для води німецького виробництва.

"Словенія виконала свою частину угоди з Німеччиною. В Україну надійшло друге велике пожертвування зброї. Таким чином, за рівнем ВВП Словенія входить до числа країн, які зробили найбільший внесок у захист України", – повідомило видання 24UR.

У ЗМІ зазначили, що партію військової техніки під чорним брезентом – 28 танків М-55С перевозили залізницею.

"(Танки-ІФ У) тепер посилять українську оборону у війні. В обмін на пожертви Словенія отримає 40 транспортних засобів від Німеччини", – написало видання з посиланням на Міністерство оборони країни.

Як повідомлялося, Словенія відправляє в Україну 28 танків М-55 з в обмін на 40 транспортних одиниць з Німеччини – 35 важких вантажівок 8х8 і 5 важких цистерн для води 8х8 для створення середньої батальйонної групи.

Танки M-55 S , що перебувають на зберіганні армії Словенії, - це модернізація танка Т-55, розробленого наприкінці Другої світової війни, який служив основним бойовим танком Радянського Союзу. Югославія переобладнала ці танки і охрестила їх М-55.